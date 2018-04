Schuttevaer Premium Nieuwe windcontracten voor Acta Marine Facebook

Twitter

DEN HELDER 30 maart 2018, 14:00

Opnieuw is Acta Marine uit Den Helder erin geslaagd een contract te sluiten voor haar vlaggenschip Acta Orion. Deze keer gaat het Walk-to-Work (W2W) vaartuig voor DEME-dochter Tideway diensten verlenen bij de aanleg van het Merkur windpark in het Duitse deel van de Noordzee. Daarnaast gaat de gloednieuwe Acta Auriga voor Ocean Breeze Energy aan de slag in het Duitse Bard Offshore 1 Wind Park.