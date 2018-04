Schuttevaer Premium Boskalis weer in zwarte cijfers Facebook

PAPENDRECHT 30 maart 2018, 12:00

Na een verliesgevend jaar 2016, waarin door Boskalis de tering naar de nering moest zetten, wist het concern in 2017 van dit laatste de vruchten te plukken. In dat jaar werd bij een omzet van 2,34 miljard euro een nettowinst van 150 miljoen euro gehaald. En dat terwijl in 2016, onder meer door afschrijvingen op de waarde van de vloot, nog een nettoverlies van 564 miljoen euro werd geleden.