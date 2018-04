Schuttevaer Premium Van Oord: baggermarkt in zwaar weer Facebook

ROTTERDAM 29 maart 2018, 15:00

De baggermarkt kampt met overcapaciteit en daar heeft Van Oord flink last van, zo blijkt uit het jaarverslag. Daarnaast ondervindt ook de olie- en gassector nog altijd hinder van de recessie. Wel goed gaat het in de windenenergiesector, met veelbelovende ontwikkelingen in de toekomst.