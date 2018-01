Schuttevaer Premium Zoektocht vlucht MH370 heropend Facebook

Twitter

PERTH 26 januari 2018, 13:00

Na Fugro gaat nu het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity in de Indische Oceaan op zoek naar de in maart 2014 verdwenen Boeing 777 van Malaysia Airlines. Het werk is op basis van no cure-no pay aangenomen en gaat drie maanden duren.