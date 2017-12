Schuttevaer Premium Wagenborg Offshore levert tweede W2W-schip in zuidelijke Noordzee Facebook

Wagenborg Offshore heeft een contract van zes jaar gekregen van NAM-Shell (ONE-GAS) voor de levering van een tweede offshoreschip ter ondersteuning van haar offshore-activiteiten in de zuidelijke Noordzee. Dit zogenaamd ‘Walk-to-Work Emergency Response and Rescue Vessel'(W2W ERRV) zal fungeren als standby- en ondersteuningsvaartuig voor inspectie en onderhoud van de onbemande platforms in zowel Nederlandse als Britse wateren.

1 / 1 Aankomst in Delfzijl van de PX 121 Blue Queen in Delfzijl. (FB-foto) Aankomst in Delfzijl van de PX 121 Blue Queen in Delfzijl. (FB-foto)

Voor de levering van het W2W ERRV-schip aan NAM-Shell hebben Wagenborg en Ulstein een overeenkomst getekend voor de levering van een standaard PX 121 Platform Supply Vessel (PSV). De PX 121 is gebouwd volgens de Ulstein Accommodation Standard en heeft dankzij een gunstige combinatie van brandstofefficiëntie en laadvermogen uitstekende feedback gekregen van de offshore-industrie.

De PX 121 is met name geschikt voor een conversie naar andere soorten services, zoals Walk-to-Work of Emergency Response and Rescue, zonder concessies te doen aan haar uitstekende Dynamic Position-prestaties.

Economische boost Noord-Nederland

Bij Koninklijke Niestern te Delfzijl werken momenteel zo'n tachtig medewerkers aan de ombouw van de PX 121. Het vaartuig wordt omgebouwd van een PSV tot een W2W ERRV-schip en voorzien van onder meer een extra accommodatiemodule, bewegingsgecompenseerde loopbrug en een bewegingsgecompenseerde kraan om te voldoen aan de vereisten van NAM-Shell. KNS verwacht het schip in maart op te leveren aan Wagenborg Offshore.

Gaswinning op zee

Door gas op zee te winnen, staat NAM-Shell voor grote uitdagingen om offshore-activiteiten zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren. Moderne offshore productieplatforms zijn kleiner en normaliter onbemand zonder helicopterdek. Dit leidt tot een behoefte aan Walk-to-Workschepen, waarmee offshoreactiviteiten veiliger, efficiënter, effectiever en productiever kunnen worden ondersteund.

In februari 2015 leverde Koninklijke Niestern Sander het ms Kroonborg op aan Wagenborg. Dit maintenance support W2W-vaartuig was het eerste offshoreschip ter wereld dat op GTL-brandstof, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas met minder uitstoot dan conventionele brandstoffen voor schepen, vaart. In de categorie speciale schepen wist dit schip de titel ‘KNVTS Schip van het Jaar 2015' binnen te slepen. Het tweede W2W ERRV-vaartuig, dat onlangs als Blue Queen in Delfzijl arriveerde en als Kasteelborg in de vaart wordt genomen, zal op identieke wijze worden ingezet als de Kroonborg. (HZ)