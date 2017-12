Schuttevaer Premium Reeks nieuwe projecten Boskalis Facebook

PAPENDRECHT 22 december 2017, 13:00

Zowel in als buiten Nederland is Boskalis er in een korte periode in geslaagd een reeks specialistische opdrachten te verwerven. Hieronder een groot werk dat samen met dochter VBMS in de Zeeuwse wateren wordt uitgevoerd.

1 / 1 De Ndurance wordt ingezet voor het kabellegwerk in Zeeuwse wateren. (Foto Boskalis) De Ndurance wordt ingezet voor het kabellegwerk in Zeeuwse wateren. (Foto Boskalis)

Het grootste contract, ter waarde van 70 miljoen euro, omvat de aanleg van twee exportkabels waarmee energie uit de windparken Borssele 3 en 4 naar de vaste wal moet worden getransporteerd. Dit zogeheten Borssele Beta-project wordt in opdracht van TenneT uitgevoerd. De twee kabels worden elk 66 kilometer lang en gaan via de monding van de Westerschelde lopen. Ze worden aangeland bij het Zeeuwse Borssele en vervolgens aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnetwerk van TenneT. VBMS voert het project samen met kabelleverancier NKT Cables uit, terwijl Boskalis waar nodig in het ondiepe deel van het tracé de bodem egaliseert en/of uitbaggert. Het werk moet in 2020 zijn afgerond.

Een jaar geleden had TenneT met Boskalis-dochter VBMS ook al een contract gesloten voor de aanleg van de twee exportkabels voor de windparken Borssele 1 en 2. Dit soortgelijke project wordt Borssele Alpha genoemd en moet in 2019 gereed zijn.

Zandsuppletie

Verder heeft Rijkswaterstaat Boskalis ingeschakeld bij de afronding van een groot strandsuppletieproject voor de kust van het Waddeneiland Texel. In eerste instantie werd dit project uitgevoerd door Gebr. Van der Lee. Hiervoor werden twee Russische zuigers ingezet die tussen paal 9 en 12 het strand met 650.000 kuub zand hadden moeten opspuiten. Rijkswaterstaat was echter niet tevreden over de voortgang en legde het om die reden stil. De samenwerking met Van der Lee werd stopgezet en Boskalis kreeg opdracht het werk af te maken.

Onderhoudswerk

In het Midden-Oosten heeft Boskalis recentelijk, samen met een Cypriotische partner, een meerjarig contract gesloten voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk met een looptijd van 11 jaar. Bijzonder is dat voor dit project eerst een elektrisch aangedreven, 100 meter lange snijkopzuiger wordt ontwikkeld en gebouwd. Deze zuiger krijgt een vermogen van 8250 kW, onder meer nodig voor het verpompen van bagger over een afstand van 7,5 kilometer. De benodigde energie wordt geleverd door een 33 kV walkabel. Het werk begint zodra de snijkopzuiger in 2019 is opgeleverd. Op jaarbasis zal dit Boskalis 25 miljoen euro opleveren. Niet bekend is gemaakt wie de opdrachtgever is, waar het werk zal worden uitgevoerd en wie de zuiger gaat bouwen.

Tot slot wordt Boskalis samen met partner Atkins ingeschakeld om een deel van de kust van het Engelse graafschap Lancashire te gaan versterken. Dit werk begint in januari 2018 en moet in 2020 gereed zijn. (PAS)