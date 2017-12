Schuttevaer Premium Mega-investering in Tyra-veld Facebook

Twitter

KOPENHAGEN 13 december 2017, 11:00

In plaats van sluiting wordt de komende jaren bijna drie miljard euro geïnvesteerd in het Tyra-veld op de Noordzee. Dit is het grootste gasveld in de Deense sector, goed voor circa 90% van de Deense gasproductie. Dit heeft Maersk Oil, partner in het Tyra-herontwikkelingsproject, bekendgemaakt.