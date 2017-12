Schuttevaer Premium 30 jaar olieproductie uit Waddenzee Facebook

Twitter

FRIEDRICHSKOOG 10 december 2017, 16:00

In oktober was het precies 30 jaar geleden dat in het Duitse deel van de Waddenzee, op het kunstmatige eiland Mittelplate, werd begonnen met oliewinning. Momenteel is ongeveer de helft van de winbare reserves uit de bodem van de Waddenzee opgediept.