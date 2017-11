Schuttevaer Premium HALO eigenaar van Tullow Oil-belangen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 26 november 2017, 21:17

De eerder dit jaar aangekondigde overname van de Nederlandse offshorebelangen van Tullow Oil door Hague and London Oil (HALO) is afgerond. De laatste heeft hierdoor een aandeel verworven in 12 opsporings- en productievergunningen in de Nederlandse Noordzee.