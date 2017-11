Schuttevaer Premium Boskalis investeert in duikvaartuigen Facebook

PAPENDRECHT 25 november 2017

Met investeringen in nieuwe duikondersteuningsvaartuigen, waaronder in de aankoop van de Constructor, wil Boskalis de dienstverlening in de subsea-sector verder uitbreiden. Gezocht wordt nog naar een tweede duikondersteuningsvaartuig.