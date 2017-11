Schuttevaer Premium Schaalvergroting windturbines is nauwelijks bij te houden Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 november 2017, 10:09

De Limburgse staalbewerker Sif slaat zijn vleugels uit in het Rotterdamse havengebied, waar een assemblage- en coatingfaciliteit verrijst met het oog op de florerende offshore windsector. Daar zet de funderingenbouwer vol op in. En met succes. Bestuursvoorzitter Jan Bruggenthijs (60): ‘In twee jaar tijd zijn we in omvang verdubbeld.'