Rederij Hartmann in het Duitse Leer heeft voor haar offshore tak investeerders gevonden die alle 11 de anchor handling en supply-schepen overnemen.

Het gaat om Breakwater Capital en Hayfin Capital Management in Londen. De bedrijven vormen al enkele jaren een partnerschap.

Hartmann blijft de schepen na de verkoop wel managen; de beredering wordt overgenomen door Hartmann Offshore. Een andere onderneming van de Hartmann Groep, United Offshore Support neemt de commerciële activiteiten over. De schepen waren bedrijven op zich, de rederij zelf blijft bij deze herstructurering buiten schot. Voordat de Engelse financiers in beeld kwamen was geprobeerd de activiteiten van Hartmann Offshore en E.R. Rickmers Offshore van Erck Rickmers te bundelen. Terwijl de schepen tot nu toe de letters UOS van United Offshore Support als toevoeging aan de naam hadden, wordt dat op verzoek van de investeerders GH. GH staat voor Green Heart en is de prefix van alle Breakwater-schepen die het bedrijf onder beheer heeft.

Eind juli heeft Hartmann onder druk van de banken zeven 2500 teu containerschepen voor 50 miljoen dollar verkocht aan het Britse Tufton Oceanic. (WdN)