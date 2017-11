Schuttevaer Premium Opnieuw ontslagen bij Heerema Facebook

LEIDEN 9 november 2017, 14:00

Het Heerema-concern heeft een nieuwe ontslagronde aangekondigd. Deze keer bij Heerema Marine Contractors (HMC), een divisie die zich bezighoudt met het transport en de installatie of ontmanteling van offshore-platformen. Hierbij gaat 250 van de 1500 arbeidsplaatsen verloren.

Nadat eerder bij de wervendivisie, de Heerema Fabricage Groep, al 450 van de 770 banen zijn geschrapt, is nu de divisie aan de beurt die wereldwijd met grote kraanschepen actief is. Van de 250 banen die nu bij HMC verloren gaan, gaat het om 50 banen op de vloot en 200 banen op de verschillende kantoren van Heerema Marine Contractors in de wereld, waaronder op het hoofdkantoor in Leiden. De reorganisatie is nodig vanwege de historisch laagblijvende investeringen in de olie- en gasindustrie en de hieruit voortvloeiende moeilijke marktcondities. Dit alles is het gevolg van de aanhoudende lage wereldolieprijzen. HMC is in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden over een sociaal plan. De directie heeft laten weten zich te willen inzetten om de mensen die hun baan gaan verliezen zo goed mogelijk te begeleiden. (PAS)