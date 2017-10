Schuttevaer Premium Maersk scoort op boormarkt Facebook

Twitter

Email KOPENHAGEN 27 oktober 2017, 12:00

Hoewel Maersk Drilling in de etalage staat, gaat deze boordivisie van het Deense A.P. Møller-Maersk-concern onverminderd door met het binnenhalen van contracten voor de booreilanden. In korte tijd is hiermee onverwacht het nodige succes geboekt.