Schuttevaer Premium Nieuwe trend, SOV's Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 7 oktober 2017, 08:00

Een nieuwe trend in de offshore-sector zijn zogeheten Service Operations Vessels (SOV's), die zowel in de windenergiesector als de olie- en gasindustrie inzetbaar zijn. De Bibby Wavemaster 1 is hier het meest recente voorbeeld van. Dit Damen-ontwerp is 6 september in Rotterdam gedoopt. Met haar lengte van bijna 90 meter is het meteen één van de grootste SOV's ter wereld.