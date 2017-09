Schuttevaer Premium Grote gasvondst bij Schiermonnikoog Facebook

Twitter

LONDEN 28 september 2017, 09:40

Hansa Hydrocarbons en Oranje-Nassau Energie (ONE) hebben enkele kilometers ten noorden van Schiermonnikoog een groot gasveld aangeboord. Het veld strekt zich over meerdere blokken tot in de Duitse sector uit.