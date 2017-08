Schuttevaer Premium Thames Alpha naar de sloop Facebook

VLISSINGEN 27 augustus 2017, 16:00

De Thames Joint Venture, een samenwerkingsverband van Boskalis en Scaldis Salvage & Marine Contractors in Antwerpen, is 80 kilometer ten noordoosten van Bacton in het Britse blok 49/28A bezig met het ontmantelen van het Thames Alpha gasproductiecomplex. De platformdelen worden in Vlissingen gesloopt.