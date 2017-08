Visboot ligt illegaal onder gasplatform Facebook

Twitter

Email DEN HELDER 17 augustus 2017, 17:07

De Maritieme Politie in Den Helder heeft foto's vrijgegeven van een visboot die werd betrapt onder een gasplatform op de Noordzee. Een vliegtuig van de Kustwacht spotte de snelle motorboot onder platform P15-F, dat op ruim dertig mijl voor de kust van Scheveningen staat.

1 / 1 De betrapte visboot zonder identificatie. (Foto Maritieme Politie) De betrapte visboot zonder identificatie. (Foto Maritieme Politie)

De overtreding gebeurde op dinsdag 1 augustus rond 10:00 uur in de ochtend. Het is niet toegestaan zich binnen een straal van 500 meter rondom een productieplatform te bevinden, laat staan er onder te varen. Toen de sportvisser door had dat hij ontdekt was, voer hij met hoge snelheid weg. Het vliegtuig van de Kustwacht kon de boot niet volgen omdat de bemanning een andere, meer urgente opdracht kreeg.

Opvallend was, zegt de Maritieme Politie, dat de boot was ontdaan van kenmerken als een naam en het registratienummer voor snelle motorboten. Maar omdat de foto's zo duidelijk zijn moet het waarschijnlijk niet moeilijk zijn de boot en zijn eigenaren op te sporen, tenminste als het gaat om een vaartuig uit een Nederlandse haven. Wat de visboot onder het platform deed is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een boot die tijdelijk onontdekt wilde blijven, bijvoorbeeld in verband met een drugstransport. (BO)