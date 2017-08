Schuttevaer Premium ONEgas contract voor Bluestream Facebook

Email DEN HELDER 9 augustus 2017, 15:00

Bluestream Offshore gaat samen met partner Vroon Offshore Services, beide gevestigd in Den Helder, de komende vijf jaar onderwaterinspectiewerk uitvoeren aan platformen en onderzeese installaties van Shell UK en NAM in het zuidelijke deel van de Noordzee. Opdrachtgever is ONEgas, een samenwerkingsverband van Shell UK en NAM.