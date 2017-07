Schuttevaer Premium Heerema levert Oseberg-platform Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 12 juli 2017, 13:00

De Heerema-werf in Zwijndrecht heeft de topside en 138 meter hoge vierpoots jacket van het onbemande puttenplatform Oseberg Vestflanken 2 opgeleverd. Beide platformdelen zijn in opdracht van Statoil gebouwd en bestemd voor installatie in de Noorse sector van de Noordzee, 130 kilometer ten noordwesten van Bergen.