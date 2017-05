Schuttevaer Premium Pioneering Spirit naar Zwarte Zee Facebook

ROTTERDAM 28 mei 2017

Het gigantische offshoreconstructievaartuig Pioneering Spirit van Allseas is vanuit de Alexiahaven op de Tweede Maasvlakte naar de Zwarte Zee vertrokken. Daar gaat het twee 910 kilometer lange gasexportleidingen aanleggen tussen Anapa in Rusland en Kiyikoy in Turkije.