Gemini Offshore Windpark officieel in bedrijf

Twitter

EEMSHAVEN 17 mei 2017, 12:00

Ze zijn vanaf de kust niet te zien, maar toch draaien de 150 windturbines van het Gemini Offshore Windpark, aangelegd op 85 kilometer uit de kust van de provincie Groningen, al enige tijd op volle toeren. Het 600 MW windpark, waarvan de energie in Eemshaven wordt aangeland, is begin mei officieel in gebruik genomen.