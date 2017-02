Schuttevaer Premium Stril Neptun even terug in Nederland Facebook

Email DEN HELDER 13 februari 2017, 14:00

De bevoorrader Stril Neptun is voor enkele weken gecharterd door Peterson Den Helder voor de inzet in de Southern North Sea (SNS) Pool. De Noorse bevoorrader heeft haar roots in Nederland. Vanuit Den Helder wordt een gasproductieplatform van Wintershall op de Noordzee bevoorraad.