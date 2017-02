Schuttevaer Premium Maersk Resolute komt terwijl Ensco 122 gaat Facebook

DEN HELDER/VLISSINGEN 7 februari 2017

Het is stuivertje wisselen in de Nederlandse sector van de Noordzee. Vertrokken is het zelfheffende booreiland Ensco 122 en in aantocht is het zelfheffende booreiland Maersk Resolute.

1 / 1 Aankomst van de Ensco 122 in Vlissingen aan de tros van de A.H. Varazze. (Foto PAS Publicaties/maritimephoto.com) Aankomst van de Ensco 122 in Vlissingen aan de tros van de A.H. Varazze. (Foto PAS Publicaties/maritimephoto.com)

Eind 2014 begon de toen nagelnieuwe Ensco 122 van Ensco Drilling aan een tweejarig boorcontract voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het booreiland van de Keppel FELS Super A-klasse is op de Keppel-werf in Singapore gebouwd en dusdanig ontworpen dat het onder de meeste extreme Noordzee-omstandigheden kan opereren. Na afronding van dit boorcontract is het eiland door de zeesleper A.H. Varazze, met assistentie van de Duitse slepers Bugsier 2 en Busgier 3, naar Vlissingen gesleept. Hier is de Ensco 122 overgenomen door vier Multratug-slepers en vervolgens afgemeerd bij Damen Shiprepair Vlissingen. Daar wordt de komende maanden onderhouds- en reparatiewerk uitgevoerd aan de hefsystemen van het eiland. In april vertrekt de Ensco 122 weer naar zee om voor Ithaca in de Engelse sector van de Noordzee boorwerk te verrichten.

Maersk Drilling heeft op haar beurt aangekondigd een boorcontract te hebben ondertekend met Petrogas E&P Netherlands voor de inzet van het zelfheffende booreiland Maersk Resolute. Petrogas wil met dit eiland in tweeënhalve maand tijd in het Nederlandse blok A12 twee putten boren. Petrogas heeft verder opties om de Maersk Resolute hierna nog vijf andere putten te laten boren. Momenteel ligt het booreiland in Esbjerg, waar het de komende maanden gereed wordt gemaakt voor voornoemd boorwerk. Verwacht wordt dat het eiland in juni dit jaar aan de slag gaat.

Eerder had Engie (voorheen GDF SUEZ E&P Nederland) al laten weten in 2017 met de zelfheffende booreilanden Ensco 72 en Ensco 101 in de Nederlandse sector te gaan boren. (PAS)