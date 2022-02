Heerema gaat oudste voor Nederland producerende olieplatformen verwijderen Facebook

Heerema Marine Contractors (HMC) is het nieuwe jaar voortvarend begonnen. In januari werden drie contracten binnengesleept. Twee opdrachten zijn voor het verwijderen van olieplatformen in de Noordzee. Daaronder ook het Helm-platform, waarmee de eerste offshore-olie voor de Nederlandse markt geproduceerd werd. De derde opdracht is een transport- en installatieklus voor de Sleipnir in Saudi-Arabië.

1 / 1 Het Helm-platform in de Noordzee. (Foto: Petrogas) Het Helm-platform in de Noordzee. (Foto: Petrogas)

(Nick Augusteijn)