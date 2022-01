SBM Offshore begint aan ontwikkeling van zijn grootste FPSO Facebook

Twitter

Email Amsterdam 05 januari 2022, 07:00

SBM Offshore heeft onlangs een zogeheten FEED-contract (Front-End Engineering and Design) binnen gesleept. In opdracht van ExxonMobil-dochteronderneming Esso Exploration and Production Guyana (EEPGL) gaat SBM Offshore beginnen met de ontwikkeling van een nieuw drijvend productieplatform voor het Yellowtail-project voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land.

1 / 1 In Singapore wordt intussen gewerkt aan FPSO Prosperity. Foto: SBM Offshore In Singapore wordt intussen gewerkt aan FPSO Prosperity. Foto: SBM Offshore

(Nick Augusteijn)