Den Haag 17 december 2021, 10:11

Seaqualize heeft de zeeproeven met zijn Delta600-systeem afgerond. De actieve deiningcompesator voor een hefsysteem is in samenwerking met Van Oord en onderzoeksinstituut Marin gedurende 62 uur getest, waarbij de Delta600 aan verschillende proefsituaties onderworpen is.

1 / 1 Het Delta600-systeem Seaqualize tijdens proeven op zee. (Foto: Seaqualize) Het Delta600-systeem Seaqualize tijdens proeven op zee. (Foto: Seaqualize)

(Nick Augusteijn)