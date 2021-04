Schuttevaer Premium Bureau Veritas keurt IHC-ontwerp voor sleephopperzuiger op waterstof goed Facebook

Twitter

Email Kinderdijk 27 april 2021, 07:00

Royal IHC heeft een zogeheten approval in principle (AiP) van Bureau Veritas ontvangen voor het ontwerp van een sleephopperzuiger op waterstof. Het schip moet in 2024 in de vaart komen.