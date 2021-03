Schuttevaer Premium Offshore wind hard op weg olie-industrie te overvleugelen Facebook

De wereldwijde investeringen in duurzame energie zullen over 15 jaar die in upstream olie en gas evenaren of zelfs overtreffen. Dat verwachten de economen van ING. Dit jaar verwacht het ING Economisch Bureau dat de geïnstalleerde capaciteit aan zonne- en windenergie in Europa met respectievelijk 13% en 8% zal toenemen. Daarvoor zijn investeringen ter grootte van 60 miljard euro nodig.