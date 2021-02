Schuttevaer Premium Nieuwe snijkopzuiger Mohab Mameesh van Royal IHC rondt proefvaart af Facebook

Twitter

Kinderdijk 11 februari 2021, 15:16

De Mohab Mameesh, een nieuwe snijkopzuiger van Royal IHC voor de Suezkanaal Autoriteit (SCA), heeft de zogeheten sea trials afgerond. De cutterzuiger wordt nu opgeleverd een gereedgemaakt voor transport naar Egypte. Royal IHC is nog in gesprek met SCA over de datum waarop de overdracht kan plaatsvinden.