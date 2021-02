Schuttevaer Premium Fast Crew Supplier Damen met mobiele kranen te water Facebook

Twitter

Email ANTALYA 09 februari 2021, 17:30

De tewaterlating van de nieuwste Fast Crew Supplier 7011 Aqua Helix van Damen Shipyards in Turkije was 21 januari een speciale operatie, omdat de helling van de werf in Antalya niet beschikbaar is. Het schip werd in het water gelegd door twee mobiele kranen. Door de coronabeperkingen was het een sobere plechtigheid.