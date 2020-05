Schuttevaer Premium Recordomzet van 2 miljard voor Jan De Nul Facebook

HOFSTADE-AALST 12 mei 2020

Hoewel 2019 een uitdagend jaar was voor de Jan De Nul Group voor met name de internationale baggeractiviteiten met nauwelijks enige groei, vertoonden de offshore activiteiten dit laatste wel in grote mate. Vooral de aanleg van windparken offshore was hiervoor verantwoordelijk en dan niet alleen in Europa, maar wereldwijd. De omzet is hierdoor tot boven de 2 miljard euro gestegen, met een nettowinst van 342 miljoen euro. Daarnaast bevat het orderboek projecten met een totale waarde van 3,4 miljard euro.

