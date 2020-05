Schuttevaer Premium Zalmfabriek naar Noorwegen Facebook

YANTAI 09 mei 2020, 12:40

Het grootste zwaartransportvaartuig ter wereld, de Boka Vanguard van Boskalis, is met een enorme zalmkwekerij aan boord uit China vertrokken. Met als reisdoel Noorwegen waar de zalmkwekerij, die Jostein Albert is gedoopt, zeer waarschijnlijk voor een omwenteling in de ontwikkeling van viskweken gaat zorgen.