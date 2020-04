Schuttevaer Premium Tulip Oil blijft investeren op Noordzee Facebook

Twitter

DEN HAAG 26 april 2020, 23:53

Terwijl nagenoeg alle oliemaatschappijen, qua investeringen, flink op de rem trappen, blijft Tulip Oil Netherlands investeren in het Q10-A veld in de Nederlandse sector van de Noordzee. Plan is onder andere om hier nieuwe putten te gaan boren.