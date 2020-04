Schuttevaer Premium Pioneering Spirit op herhaling in Valhall-veld Facebook

DELFT 10 april 2020

Voor de tweede keer in korte tijd gaat offshoreaannemer Allseas voor Aker BP met het grootste offshoreconstructievaartuig ter wereld, de Pioneering Spirit, in de Noorse sector van de Noordzee platformontmantelingswerk uitvoeren in het Valhall-veld en het nabijgelegen Hod-veld. In totaal moet circa 35.300 ton aan stalen constructies uit zee worden verwijderd.

1 / 1 In 2019 heeft Pioneering Spirit al de 3.800 ton wegende accommodatiemodule uit het Valhall-veld verwijderd. (Foto Allseas) In 2019 heeft Pioneering Spirit al de 3.800 ton wegende accommodatiemodule uit het Valhall-veld verwijderd. (Foto Allseas)