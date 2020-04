Schuttevaer Premium Baggerdivisie Van Oord maakt pas op de plaats Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 april 2020, 11:52

De baggerdivisie van Van Oord heeft een moeilijk jaar achter de rug. Beter ging het in de landinfrastructuur in Nederland en in de offshorewindsector, waar het juist heel druk was. De activiteiten in de olie- en gassector offshore lieten een lichte omzetstijging zien. De totale omzet bedroeg vorig jaar 1,64 miljard euro en het nettoresultaat kwam uit op 46 miljoen euro. Het familiebedrijf gaat met een goedgevulde orderportefeuille de toekomst in.

1 / 1 Van Oord verwacht verdere groei in de offshore-windmarkt. (Foto Van Oord) Van Oord verwacht verdere groei in de offshore-windmarkt. (Foto Van Oord)