Sleipnir komt thuis in Rotterdam

Twitter

ROTTERDAM 22 maart 2020, 22:29

De Sleipnir, het grootste kraanschip ter wereld, kwam zondagmiddag aan in de Rotterdamse haven. Het is de eerste keer dat het schip de Maasstad aandoet. Het schip heeft op de Noordzee een drukke campagne in het verschiet.