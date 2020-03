Schuttevaer Premium Miljoenencontract voor Vroon Facebook

Twitter

Email ABERDEEN 10 maart 2020, 15:37

Oliemaatschappij BP gaat opnieuw met Vroon Offshore Services in zee voor wat betreft de inzet van Emergency Response and Rescue Vessels (ERRV’s). Het gaat in totaal om vier van deze schepen, die in zowel de Britse sector van de Noordzee als ten westen van de Shetland Eilanden worden ingezet.

1 / 1 De VOS Discovery is één van de vier ERRV's die voor BP aan het werk blijven. (Foto PAS Publicaties) De VOS Discovery is één van de vier ERRV's die voor BP aan het werk blijven. (Foto PAS Publicaties)