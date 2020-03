Schuttevaer Premium Windea Jules Verne op proeftocht Facebook

De jongste vlootaanwinst van Bernhard Schulte Offshore uit Hamburg, het service operation vessel Windea Jules Verne, is begin maart in de Noorse wateren gestart met proefvaren. Na de definitieve oplevering zal het vaartuig onderhoudswerk gaan uitvoeren in het Duitse Merkur windpark, met Eemshaven als uitvalsbasis.

De Windea Jules Verne krijgt Eemshaven als uitvalsbasis. (Foto Bernhard Schulte Offshore)