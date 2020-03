Schuttevaer Premium Nieuw Nederlands aardgas Facebook



01 maart 2020

Zowel Neptune Energy Netherlands als Wintershall Noordzee heeft nieuwe gasvelden in productie gebracht in de Nederlandse sector van de Noordzee. Neptune in de blokken L5a en E17a en Wintershall in blok D12. En binnenkort wil Wintershall in blok F17a hetzelfde gaan doen met twee olievelden die ook gas bevatten.

De E18-A topsidemodule, voorop de transportponton, wordt nu voor de derde keer gebruikt. (Foto PAS Publicatie)