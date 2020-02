Schuttevaer Premium Maersk Drilling in rode cijfers Facebook

Twitter

Email KOPENHAGEN 23 februari 2020, 11:45

De Deense booraannemer Maersk Drilling heeft over 2019 een nettoverlies geleden van 113 miljoen dollar. Dit staat in schril contrast met de 914 miljoen dollar winst die een jaar eerder nog is gehaald.