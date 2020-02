Baggeren in extreme kou in Baggermuseum Facebook

SLIEDRECHT 11 februari 2020, 10:14

Over baggerwerk in extreme kou in de Beaufortzee ten noorden van Canada houdt Leo Barendregt zaterdag 15 februari een lezing in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.

De voordracht/lezing met vele beelden van 11:00 tot 12:00 uur is vrij toegankelijk.

In 1991 brak de Golfoorlog uit en de olieprijzen bleven stijgen. Er werd al eerder olie opgepompt uit de Beaufortzee. Door de ijsgang en het dichtvriezen van de zee ging dit moeizaam. Nederlandse baggeraars boden een oplossing: eilanden bouwen in zee, waardoor het gehele jaar olie gewonnen kon worden.

Hoe dat werd uitgevoerd en onder welke extreme koude omstandigheden (tot -48 graden Celcius) wordt gepresenteerd door Leo Barendregt, die zelf geruime tijd in dit gebied gewerkt heeft. (DvdM)