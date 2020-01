Schuttevaer Premium Hefschepen naar Midden-Oosten Facebook

ROTTERDAM 31 januari 2020, 11:34

Het zware-ladingvaartuig GPO Grace is bij paal 84 in het Calandkanaal in het Rotterdamse Europoortgebied beladen met de hefschepen GMS Evolution 6104 en GMS Endurance 6101 van Gulf Marine Services (GMS) uit Abu Dhabi.

1 / 1 De GPO Grace heeft het Calandkanaal twee hefschepen van GMS aan boord gekregen. (Foto PAS Publicaties) De GPO Grace heeft het Calandkanaal twee hefschepen van GMS aan boord gekregen. (Foto PAS Publicaties)