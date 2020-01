Schuttevaer Premium Shelf Drilling koopt Maersk Completer Facebook

Twitter

Email SINGAPORE 26 januari 2020, 08:04

De Deense booraannemer Maersk Drilling heeft het zelfheffende booreiland Maersk Completer verkocht aan Shelf Drilling uit Dubai. Het eiland, dat voornamelijk in het Verre Oosten actief is geweest, lag twee jaar opgelegd in Singapore.

1 / 1 De Maersk Completer is verkocht aan Shelf Drilling. (Foto Maersk Drilling) De Maersk Completer is verkocht aan Shelf Drilling. (Foto Maersk Drilling)