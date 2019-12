Schuttevaer Premium Van Oord exporteert zandmotor Facebook

Bacton 30 december 2019

Baggerconcern Van Oord heeft samen met ingenieursbureau Royal Haskoning DHV het eerste zandmotorproject uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit zogeheten Bacton to Walcott Coastal Management (Sandscaping) Scheme, uitgevoerd in opdracht van de North Norfolk District Council (NNDC), moet de kust tegen erosie beschermen. Hiervoor is een in Nederland beproefd concept van de zogeheten Zandmotor ingezet.