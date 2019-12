Schuttevaer Premium Voor 85 miljoen aan offshore contracten bij Boskalis Facebook

PAPENDRECHT 17 december 2019, 08:11

Maritiem dienstverlener Boskalis heeft twee offshore contracten verworven met een gezamenlijke waarde van circa 85 miljoen euro. In Taiwan gaat Boskalis erosiebescherming aanbrengen rond de funderingen voor een nieuw offshore windpark. In Denemarken wordt een vier kilometer lange gaspijpleiding in de zeebodem geïnstalleerd. De uitvoering van beide projecten staat gepland voor 2020.