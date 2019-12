Schotse rechter verbiedt acties Greenpeace bij boorplatformen 

Vertel mij is, wat er zo goed is aan die Boorplatforms voor het milieu, gewoon een geld kwestie, wat als deze doorrotten en de olie komt in het milieu waar Greenpeace bang voor is, en belachelijk dat de Minister zich laat kapittelen door de Shell.

Overigens is het toch normaal dat je mag protesteren, met welk recht denkt zowel Shell als de Rechter dit te kunnen verbieden, vrijheid van menigsuiting is een belangrijk recht, zolang je niets vernielt.

Overigens zijn er nog andere manieren om de Shell te dwingen, dit mag ieder voor zich bedenken, als de Shell verstandig is laat ze het er niet op aan komen.