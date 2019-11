Schuttevaer Premium Peregrino-jacket naar Brazilië Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 17 november 2019, 08:23

Aan de tros van de Heerema-zeeslepers Kolga en Bylgia is 23 oktober de 9200 ton wegende reuzenjacket Peregrino WHP-C op de ponton H-542 uit Vlissingen vertrokken. Reisdoel is het Peregrino-olieveld in het Campos Basin voor de kust van Rio de Janeiro in Brazilië.

1 / 1 Het vertrek van de Peregrino-jacket op de ponton H-542. (Foto PAS Publicaties/maritimephoto.com) Het vertrek van de Peregrino-jacket op de ponton H-542. (Foto PAS Publicaties/maritimephoto.com)