Deme actief offshore Taiwan

Email TAIPEI 07 november 2019, 13:50

Het samenwerkingsverband van Deme Offshore uit Belgiƫ en CSBC Corporation uit Taiwan is geselecteerd voor de aanleg van de Hai Long 2 en 3 windparken in Taiwanese wateren. De aanleg ervan begint in 2023.

Het Belgisch-Taiwanees samenwerkingsverband CSBC Deme Wind Engineering (CDWE) is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanschaf, de fabricage en de installatie offshore van de fundaties van de windturbines en de interarray- en exportkabels, alsmede voor het transport en de installatie van de turbines.

Deme Offshore heeft met name in West-Europese wateren al veel ervaring opgedaan met de aanleg van windturbineparken offshore. CSBC Corporation is een voormalig Taiwanees staatsbedrijf met werven in Kaohsiung en Keelung. De Hai Long 2 en 3 windparken verrijzen in de zones 18 en 19 offshore Changhua op 50 kilometer voor de westkust van Taiwan. MHI Vestas gaat de windturbines leveren voor deze parken, die samen goed zijn voor een vermogen van 600 MW. Afnemer van de energie wordt Taipower. (PAS)