Protest Greenpeace op oude olieplatforms Shell

Email DEN HAAG 14 oktober 2019, 23:37

Activisten van Greenpeace hebben maandag 14 oktober op de Noordzee twee oude olieplatforms van Shell beklommen. Ze protesteren tegen het voornemen van het olie- en gasbedrijf om fundamenten van vier van deze zogeheten Brent-olieplatforms in zee te laten staan in plaats van ze op te ruimen. ‘Shell, clean up your mess!’, staat op een spandoek.